Le previsioni de IlMeteo.it

Un’ondata di maltempo colpisce l’Italia con temporali e calo delle temperature. Il Sud resiste al caldo, ma il weekend porta una rinfrescata generale.

Le temperature al Centro-Nord dell’Italia registrano un netto calo a causa di una burrasca di fine estate. Al Sud, invece, il caldo persiste con valori superiori ai 35°C. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media del sito IlMeteo.it, prevede che entro il weekend anche il Meridione sperimenterà una rinfrescata generale. Le temperature massime in tutta Italia non supereranno i 30-31°C, garantendo condizioni climatiche più confortevoli.

Temporali in arrivo

Nonostante il miglioramento termico, il maltempo resta protagonista. I residui della burrasca, con un ciclone in movimento verso i Balcani, provocheranno rovesci su Triveneto, regioni centrali e, in parte, al Sud. Venerdì mattina, scrosci e fulmini interesseranno il Centro, in particolare Campania e Calabria, e l’alto versante adriatico. Nel pomeriggio, alcuni acquazzoni raggiungeranno la Puglia. In serata, un fenomeno noto come “ritornante” riporterà il maltempo su Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Tedici spiega: “Con questo termine si identifica in meteorologia un fronte che torna dal ciclone principale a colpire una zona già interessata dal maltempo, con una configurazione spesso associata ad una ‘specie di colpo di coda’”.

Sabato: maltempo sulle regioni adriatiche

Nella giornata di sabato, il maltempo si concentrerà lungo la fascia adriatica, dalla Romagna fino alla Puglia. La ritornante causerà un peggioramento, con piogge sparse che colpiranno a macchia di leopardo l’intera costa orientale, da Trieste al Salento. Questo fenomeno, secondo gli esperti, si lega alla dinamica del ciclone, che continua a influenzare il tempo in modo significativo.

Domenica: spiragli di sole

Domenica porterà un miglioramento diffuso. Il sole dominerà al mattino, salvo al Nord-Ovest, ma nel pomeriggio alcuni acquazzoni interesseranno la dorsale appenninica, le Alpi e l’area tra Toscana e Liguria. Le condizioni più stabili favoriranno chi ancora si trova in vacanza, con temperature gradevoli e un clima meno opprimente.

Prospettive per la prossima settimana

La prossima settimana vedrà l’arrivo di nuove perturbazioni, alternate a fasi soleggiate. Le temperature continueranno a scendere, offrendo un sollievo gradito dopo il caldo estivo. “Le temperature si abbasseranno ulteriormente, ma questa sarà solo una buona notizia”, afferma Tedici. Milioni di italiani in vacanza potranno godere di giornate miti, con il rischio di qualche pioggia isolata.