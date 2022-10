La presentazione a Roma

In uscita il 9 ottobre 2022 il nuovo cortometraggio di Saint Production srl, in collaborazione con M.P.M. Management Productions srl “Mi passi un po’ di pace?”, ideato come semplice veicolo di pace tra i popoli, alla luce del conflitto tra Russia e Ucraina. Il video è stato ispirato dalle parole del Santo Padre Papa Francesco. “Mi passi un po’ di pace” è in concorso per il Premio David di Donatello 2023. È stato anche presentato in anteprima, in maniera privata, al Santo Padre Papa Francesco nell’udienza generale del 21 settembre a Piazza San Pietro in Vaticano.

La presentazione ufficiale del cortometraggio sarà sabato 8 ottobre 2022, dalle ore 16, presso la Chiesa di Nostra Signora delle Selette a Roma, con la partecipazione del cast. Ospiti dell’evento il Portavoce della Missione di Speranza e Carità di Palermo Riccardo Rossi e lo storico Ufficiale della Riserva Col. Carlo Cetteo cipriani, i quali illustreranno delle brevi testimonianze sulla pace. L’evento sarà anticipato dalla celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Parroco Padre Adriano Elias M.S.

Una giovane alla ricerca della pace

Il cortometraggio è stato ideato da Elena Tasso e prodotto da Maria Paola Migliassi. Protagonista del video è l’attrice Silvia Siravo nella parte di una ragazza che fugge da una situazione d’oppressione e sofferenza. Durante il cammino per la sua salvezza, incontra alcuni personaggi che, con un simbolo, aiutano la giovane a ricercare la pace, accogliendola e ospitandola all’interno di un paese. Questi simboli vengono ritratti dalla giovane, che si rivelerà una disegnatrice, componendo alla fine un unico grande messaggio di pace.