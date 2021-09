I dettagli

Moderna, produttore del vaccino anti Covid-19 a tecnologia mRNA, ha annunciato giovedì scorso che sta lavorando su un altro vaccino che possa combinare sia il richiamo di quello contro il coronavirus che quello contro l’influenza stagionale.

Infatti, come si apprende da Futura-Sciences.com, la casa farmaceutica sta valutando di sviluppare un unico siero contro il Covid-19 e l’influenza stagionale ma non finisce qui: perché potrebbe includere anche un vaccino contro l’RSV (virus respiratorio sinciziale) che colpisce i neonati e gli anziani. Ed è in cantiere anche un vaccino combinato RSV-HMPV (metapneumovirus), un altro virus che colpisce gli stessi target dell’RSV ogni inverno.

Moderna, però, non è il solo sul fronte dei vaccini multipli. Novavax, il cui vaccino anti Covid-19 è in fase di revisione da parte delle autorità sanitarie europee e americane, ha anche annunciato mercoledì scorso di avere avviato uno studio di fase I per un vaccino combinato che potrebbe facilitare, quindi, la somministrazione contemporanea di due prodotti.

Moderna, infine, prevede di raccogliere ulteriori miliardi di dollari dalle campagne di richiamo del vaccino anti Covid-19 già lanciate nei Paesi sviluppati: “Con la pandemia di Covid, la popolazione sarà molto più disposta a ricorrere alla vaccinazione”, ha affermato il capo di Moderna, Stéphane Bancel. Il mercato dei vaccini antinfluenzali potrebbe così crescere fino a 5 o 6 miliardi di dollari.