Dramma in Messico

“La vera bellezza è guardare gli altri con rispetto e amore”. Così parlava Alison Montaño Guerrero sul palco del concorso Miss Teocaltiche 2025, solo otto giorni prima di morire. La giovane, 21 anni, è rimasta uccisa in un drammatico incidente d’auto insieme al fidanzato Jesús Eduardo Severiano García. Un destino crudele ha interrotto la sua vita nel pieno dei sogni, lasciando una comunità sconvolta e in lutto.

Il tragico schianto è avvenuto lo scorso venerdì lungo la Jalostotitlán-Teocaltiche Highway, nello Stato messicano di Jalisco. I due giovani viaggiavano in auto quando si sono scontrati frontalmente con un camion. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media locali e nazionali, suscitando un’ondata di commozione. Non solo per l’età delle vittime, ma anche per il fatto che Alison fosse diventata da poco un simbolo di orgoglio per il suo paese.

Una giovane promessa spezzata

Alison Montaño Guerrero non era solo una reginetta di bellezza. Studentessa di Psicologia ed Educazione presso l’Università di Guadalajara, era conosciuta per il suo impegno e la sua serietà negli studi. I media locali l’hanno descritta come una studentessa modello, sempre pronta a mettersi in gioco e a dare il meglio di sé.

Durante il concorso di bellezza, aveva emozionato il pubblico con un discorso in cui sottolineava che “la vera bellezza non si misura con corone o vestiti, ma nella capacità di guardare gli altri con rispetto e amore”. Parole semplici, ma profonde, che oggi suonano come un doloroso addio.

L’amministrazione comunale di Teocaltiche le ha reso omaggio con un messaggio sentito: “Non ha conquistato solo per la sua bellezza: ha dimostrato di essere una giovane donna straordinaria, con valori forti. La sua eredità sarà un segno indelebile di gioia, gentilezza e dedizione”.

Una tragedia che scuote un intero paese

Alison e Jesús erano una coppia molto unita. Sui social, dove Alison aveva oltre 5.000 follower su Instagram, mostrava raramente momenti privati, preferendo mantenere un profilo riservato. Il suo ultimo post, pubblicato il giorno prima dell’incidente, la ritrae con un cappello nero e una maglia marrone, sorridente. Un’immagine serena, inconsapevole di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco.

L’Ufficio del Procuratore dello Stato di Jalisco ha avviato un’indagine per chiarire le cause esatte dell’incidente. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma l’ipotesi di un errore umano o di un guasto tecnico rimane sul tavolo.

Un Paese in lutto: lutti multipli nel Giorno dei Morti

Il tragico schianto che ha tolto la vita ad Alison e Jesús si inserisce in un periodo già segnato da una grande tragedia per il Messico.

Proprio nei giorni in cui il paese celebrava il Día de los Muertos, un’esplosione devastante ha colpito un supermercato della catena Waldo’s nella città di Hermosillo, nello Stato di Sonora. Il bilancio è drammatico: 23 morti, tra cui anche bambini e due donne incinte, e almeno 12 feriti, molti dei quali in gravi condizioni.

Le immagini dell’incendio, condivise sui social, mostrano il momento in cui le fiamme hanno avvolto l’edificio nel centro città, sprigionando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Scene di panico, persone che fuggono urlando, vigili del fuoco impegnati in una corsa contro il tempo tra auto bruciate e strutture carbonizzate.

Il governatore di Sonora, Alfonso Durazo, ha dichiarato: “Ho ordinato un’indagine approfondita e trasparente per chiarire le cause dell’incidente”.

Anche la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha espresso il proprio cordoglio sui social: “Le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli affetti di coloro che hanno perso la vita”.

Lo sapevi che…?

Il Día de los Muertos è una delle celebrazioni più sentite in Messico, e cade tra il 1° e il 2 novembre. È un momento dedicato alla commemorazione dei defunti, tra altari, candele e offerte,

I concorsi di bellezza nei piccoli comuni messicani sono spesso eventi comunitari che coinvolgono intere famiglie e rappresentano un motivo di orgoglio per chi viene scelto come rappresentante locale.

L’Università di Guadalajara, dove studiava Alison, è una delle più importanti del paese, con oltre 280.000 studenti iscritti.

Fonte: The Sun.