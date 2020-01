Il professore si è spento a Roma

Lutto nel mondo della medicina ma anche della televisione. È morto a Roma il professore Antonio Migliaccio, docente in Scienza dell’alimentazione e specialista in Gastroenterologia, presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione.

Migliaccio, 86 anni, come appreso da Adnkronos, aveva lavorato fino a ieri sera, mercoledì 15 gennaio, quando per un malore improvviso è stato ricoverato in un ospedale romano dove poi si è spento.

Nato a Catanzaro nel 1934, il professore per oltre 25 anni è stato ricercatore dell’Istituto nazionale della Nutrizione. Da anni Migliacccio svolgeva a Roma la professione di Nutrizionista e Dietologo Clinico e attività didattica presso varie Università italiane, partecipando a conferenze e seminari.

Migliaccio è stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito biochimico e nutrizionale, collaborava con la stampa e con numerose testate radiotelevisive per la divulgazione di temi riguardanti gli alimenti, la nutrizione e la salute.

All’Ansa la moglie del nutrizionista, Maria Teresa Strumendo Migliaccio, ha spiegato che il professore è morto a seguito della rottura dell’aorta. Si è trattato di un evento improvviso: il professore, ha raccontato la moglie, «è stato impegnato in studio fino al tardo pomeriggio di ieri, poi verso le 19.00 ha accusato un dolore e ci siamo recati in clinica. Poi in ambulanza d’urgenza al Policlinico Umberto I». Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare.

Come scritto, Migliaccio era un volto molto noto in TV: molto celebre la sua rubrica di nutrizione bisettimanale all’interno del programma I Fatti Vostri, in onda su Rai Due di circa 12 minuti. Inoltre, era stato anche imitato da Fiorello, ricordato dallo showman su Twitter: