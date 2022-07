Si è spento a Roma all'età di 82 anni

È morto, all’età di 82 anni, il mago Tony Binarelli, all’anagrafe Antonio Binarelli, noto illusionista e personaggio televisivo. Binarelli si è spento all’ospedale Pertini di Roma in seguito a una lunga malattia.

Binarelli debuttò in TV nel 1972 e, sempre in televisione, recitò nella parte di se stesso in due puntate dello sceneggiato Serata al Gatto Nero. Alla fine degli anni 70 raggiunse la popolarità partecipando al Rally canoro e ai primi tre anni di trasmissione di Domenica in condotta da Corrado, ampliando il suo repertorio al mentalismo e ai fenomeni paranormali.

Negli anni 80 Binarelli usò la situation comedy in magia, una forma articolata sulla partecipazione del pubblico e cominciò a condurre varie trasmissioni televisive.

Nel corso della sua carriera Tony Binarelli ha ricevuto molti premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Al 5º Congresso Magico Nazionale del CMI (1960) gli venne assegnato il 3º premio per la cartomagia. Due premi ai Campionati Mondiali d’illusionismo (1967, 1970), nel 1992 in USA gli venne attribuito il “Louis Tannen Special Award”, nel 1993 la Società Giapponese d’illusionismo gli conferì il “Tenkai prize”, per la prima volta assegnato ad un illusionista europeo.

Dal 1991 al 1995 con le sue partecipazione a Buona Domenica di Canale 5 conquistò, unico prestigiatore, il Telegatto – l’oscar italiano della TV – e fu premiato, inoltre, a Montecarlo (1998) e Las Vegas (2000).

Un anno fa, in occasione del suo 81° compleanno, intervistato da Fanpage.it, Binarelli disse: “Temo la malattia. Arrivare a non capire più niente, perdere il proprio spirito”.