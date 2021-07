In 6 hanno accerchiato la vittima

Ha destato scalpore il violento episodio accaduto a Napoli dove un giovane di 21 anni è stato letteralmente accerchiato dal “branco” per una rapina. L’episodio è venuto alla luce in seguito ad un comunicato del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che si è detto indignato per quanto accaduto.

La ricostruzione dell’episodio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 21enne mentre era con il suo scooter sarebbe stato accerchiato da tre motorini con in sella complessivamente sei coetanei, che lo hanno avvicinato e minacciato di consegnarli il mezzo. Al rifiuto del ragazzo sono partite le prime aggressioni. Alla fine la vittima ha riportato profonde ferite a braccia e gambe, colpito da vari oggetti contundenti e forse armi che avevano con sé i malviventi.

Il consigliere regionale: “La violenza dilaga”

La denuncia è stata sporta alla stazione di Marano di Napoli dei carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della tentata rapina avvenuta sul viadotto San Giovanni in direzione via Marina di Napoli. “Non è la prima volta che assistiamo ad episodi simili – ha detto il consigliere regionale Borrelli – dove, per poche centinaia di euro, persone ignobili attentano alla vita di un altro essere umano. Ciò dimostra quanto poco rispetto ci sia per la vita umana e come la violenza stia prendendo il sopravvento nelle nostre strade. Occorre fermare tutto questo e per farlo oltre che a pattugliamenti continui del territorio serve la certezza delle condanne per i criminali e delinquenti, che per gesti come quelli compiuti ai danni di Vincenzo, dovrebbero essere condannati a pene severissime”.

Un anno fa la tragedia, ucciso poliziotto

E’ ancora fresca nella memoria della città quanto accaduto lo scorso anno a Napoli. Un poliziotto è morto mentre stava cercando di fermare alcuni rapinatori dopo un colpo fallito in banca. A perdere la vita è stato il 37enne Pasquale Apicella, agente scelto della polizia di Stato. Ferito lievemente il collega che era in servizio con lui. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tre malviventi hanno provato a forzare il bancomat dell’agenzia Crédit Agricole, in via Abate Minichini. Dandosi alla fuga in auto, si sono scontrati con la pattuglia della polizia che stava sopraggiungendo sul posto. Apicella, agente del commissario di Secondigliano, immediatamente soccorso, è deceduto dopo il ricovero in ospedale.