In provincia di Napoli

A Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, un uomo, un clochard, è morto, percosso violentemente da due persone (forse giovani) non ancora identificate.

Il cadavere, di cui al momento non sono state diffuse le generalità, è stato ritrovato ieri mattina dai carabinieri, in via Principe di Piemonte. La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico.

I militari della compagnia di Castello Di Cisterna indagano per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili, analizzando anche le immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo sarebbe stato pestato in strada. Avrebbe camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all’interno di una corte condominiale, luogo in cui è stato soccorso ancora in vita, dopo una segnalazione. Non è stato, quindi, picchiato mentre dormiva. L’uomo è morto al pronto soccorso, nell’ospedale di Nola. Al momento non sono note le motivazioni: i carabinieri stanno ricostruendo i momenti immediatamente antecedenti al suo pestaggio.