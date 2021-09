Il decesso al Policlinico di Napoli

Una neonata di nome Sharon è morta al Policlinico di Napoli Federico II, nata prematura. Ne ha dato notizia il Corriere del Mezzogiorno.

La mamma, che ha il Covid-19, è n gravi condizioni. Si tratta, dall’inizio della pandemia, del secondo prematuro morto, figlio di donna contagiata dal coronavirus.

Il professore Francesco Raimondi, ordinario di pediatria e responsabile del reparto di Neonatologia della Federico II, ha evidenziato che in ospedale continuano ad arrivare bimbi nati pretermine da mamme con Covid. I prematuri nati ad agosto al Policlinico sono, comunque, in buone condizioni.

Come riportato su Minformo.com, i medici, per salvare la vita ad entrambe, hanno dovuto far nascere la piccola alla 24esima settimana di gravidanza ma, a causa di sopraggiunte complicazioni, il cuore della piccola ha cessato di battere.

A diffondere la notizia della morte di Sharon, è stato il Comune di Ascea, in provincia di Salerno, luogo d’origine della famiglia: «Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e i dipendenti tutti, sono vicini al dolore che ha colpito la famiglia Palmigiano per la perdita della piccola Sharon. Le nostre preghiere, vanno alla madre, affinché guarisca al più presto e alla famiglia tutta».