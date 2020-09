Neonato trovato morto in una siepe, fermati i genitori

03/09/2020

Un neonato è stato trovato morto ieri sera, mercoledì 2 settembre, nei pressi di una siepe, a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. Da un primo esame è emerso che il piccolo aveva una ferita all’altezza della testa e solo l’autopsia sarà in grado di chiarire le cause del decesso (ad esempio se sia nato vivo o morto). I carabinieri hanno fermato, per l’omicidio del bambino, due persone, marito e moglie. Nel corso della scorsa notte sono stati i militari della Compagnia di Mercato San Severino e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Salerno a sottoporre a fermo di indiziato di delitto per omicidio marito e moglie rispettivamente di 47 e 42 anni, il padre e la madre del piccolo. Stando a quanto si è appreso, i due non hanno precedenti. Fonti degli investigatori rivelano che tutte le tracce portavano a loro, che risiedono nei pressi del luogo del ritrovamento. Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha parlato di «episodio quasi inverosimile. […] Sembra un incubo». In segno di lutto, oggi alle 18.00, il primo cittadino ha invitato la popolazione a osservare un minuto di raccoglimento e di riflessione, richiesta rivolta anche ai titolari degli esercizi commerciali della città. Le bandiere del Comune saranno poste a mezz’asta. Padre Giuseppe Ferraiolo, il parroco del comune di 9mila abitanti, ha affermato: «Siamo addolorati e senza parole. Un fatto terribile che lascia sconvolti tutti noi».

