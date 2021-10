Le parole dei due leader

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, a Madrid per Viva21, l’evento organizzato dal partito Vox, ha commentato quanto successo ieri a Roma: «Sicuramente, è violenza e squadrismo. Poi la matrice di questa manifestazione di ieri non la conosco. Sarà fascista, non sarà fascista … non è quello il punto. Il punto è che è violenza, è squadrismo, e questa roba va combattuta. Sempre».

Su Twitter, invece, il leader della Lega Matteo Salvini ha scritto: «Solidarietà alla CGIL per l’attacco subito, sono vicino a lavoratrici e lavoratori che difendono, pacificamente, i loro diritti e le loro libertà». L’ex ministro degli Interni ha anche detto: «La violenza non è mai giustificata, nonè mai la soluzione. Non confondiamo la violenza di pochi criminali con le richieste ragionevoli di chi vuole tutelare salute, diritti, libertà e lavoro».

E Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati: «Ieri c’era una piazza che dimostrava democraticamente e gruppi di facinorosi che hanno tentato di minare la dialettica democratica che deve permettere a tutti di esprimere le loro idee aggredendo un sindacato che ha espresso forti dubbi sul Green pass: bisogna fare luce su quello che sta accadendo e se esistono in questo tipo di manifestazioni infiltrati che sotto simboli politici creano tensioni e violenze. Il rischio più grande per la nostra democrazia è criminalizzare il dissenso utilizzando strumentalmente dei delinquenti che nelle piazze italiane sono infima minoranza».

Infine, Mario Borghezio, ex parlamentare della Lega, all’Ansa ha dichiarato: «A differenza degli ingenui capi politici della destra, non credo assolutamente alla farsa di forze dell’ordine incapaci di impedire l’assalto della Cgil e a quello all’ufficio di Draghi protetto dai blindati. E’ assolutamente evidente che si è lasciato fare per motivi che potrebbero riuscire a cogliere, volendo, anche i dirigenti politici della destra. Noi umili militanti della ‘Terza Lega’ non siamo fascisti ma neanche imbecilli».

