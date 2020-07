La raccomandazione del virologo Anthony Fauci

Negli Stati Uniti d’America l’epidemia di coronavirus è costantemente in fase emergenziale. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati altri 70.776 casi e 1.430 morti, come riportato dalla John Hopkins University. Di conseguenza, sale a 4.426.982 il totale dei contagi e a 150.713 quello delle vittime.

Anthony Fauci, il più grande esperto di malattie infettive degli USA, intervistato da ABC News, ha consigliato di aggiungere un’altra precauzione per limitare la diffusione del contagio: gli occhiali o, più in generale, una protezione per gli occhi.

«Teoricamente – ha detto il virologo – dovremmo proteggere tutte le superfici della mucosa (occhi, naso e bocca). Quindi, se abbiamo un paio di occhiali o una protezione per gli occhi, dovremmo usarli».

Il coronavirus, infatti, può entrare in contatto con il nostro organismo non solo tramite il naso e la bocca – da qui l’importanza della mascherina (anche se in Italia c’è chi, come Vittorio Sgarbi, sostiene che non serve) – ma anche attraverso gli occhi. Fauci, quindi, suggerisce anche l’uso degli occhiali a chi desidera avere una «protezione perfetta» dal Covid-19.

Infine, altro consiglio del virologo: somministrarsi un vaccino antinfluenzale (in questo modo si può escludere l’influenza ‘standard’ in caso di comparsa di sintomi).