Le parole dell'ex sindaco di Salemi

Vittorio Sgarbi, quando affronta il tema del coronavirus, non smette mai di creare polemiche.

Intervenuto in commissione Cultura alla Camera, infatti, l’ex sindaco di Salemi ha affermato: «Queste mascherine che noi continuiamo a portare in Parlamento, come un’infinita farsa, hanno un’efficacia reale? Durano quattro ore o anche di più? Dobbiamo stabilirlo, altrimenti ne servirebbero un’infinità, e parliamo di una spesa colossale per una cosa probabilmente non necessaria che noi portiamo sulla base di un infingimento collettivo».

Sgarbi, che ha preso la parole durante l’audizione del commissario straordinario Domenico Arcuri sull’emergenza sanitaria nelle scuole, a proposito delle mascherine da usare in classe, ha detto che «sarebbe fondamentale che un bambino sapesse se quella mascherina serve o se è addirittura dannosa», e ha aggiunto che «dato che nessuno mi ha dato regole, porto la stessa mascherina da almeno un mese, senza cambiarla. E né voglio cambiarla. La mascherina è un simbolo, non è un dato reale. Nessun medico ci ha detto di indossarla. Alcuni medici ci hanno detto espressamente che serve solo in ambito sanitario. Dobbiamo prendere per il culo i bambini?».

La seduta è stata interrotta dopo l’intervento di Sgarbi.