Estate estrema fino a inizio luglio

Un anticiclone africano domina l’Europa e porta in Italia un’ondata di calore da attenzionare. Le temperature raggiungeranno il picco giovedì 26 giugno, con Ferrara in Pianura Padana che toccherà i 40°C all’ombra, secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it. Non solo il caldo, ma anche l’afa renderà l’atmosfera insopportabile, soprattutto al Nord, dove si registreranno i valori più alti di umidità fino al 27 giugno.

Un’estate estrema per almeno dieci giorni

IlMeteo.it prevede un periodo prolungato di caldo intenso. “Vivremo un lunghissimo periodo estremo – ha spiegato Sanò – con minime in aumento fino a 25°C e massime fino a 40°C”. Le temperature elevate persisteranno per almeno dieci giorni, con un secondo picco atteso a fine giugno. In Sardegna e Sicilia, il termometro potrebbe segnare 40-42°C, ma il caldo sarà torrido e meno umido rispetto al Nord. Il fenomeno si protrarrà almeno fino al 3-4 luglio, con possibilità di estendersi ulteriormente.

Afa e disagi: il Nord sotto pressione

La Pianura Padana sarà l’area più colpita dall’afa, con umidità elevata che amplificherà il disagio fisico. “Prestiamo la massima attenzione agli avvisi della Protezione Civile e del Ministero della Salute”, raccomanda Sanò. L’ondata di calore potrebbe stabilire nuovi record al Nord, mantenendo condizioni opprimenti su tutto il territorio nazionale, incluse le isole maggiori. Le città del Centro e del Sud, pur con temperature elevate, sperimenteranno un caldo più secco.

Previsioni giorno per giorno

Martedì 24 giugno : Al Nord, cielo sereno e caldo diffuso. Al Centro, sole e temperature in aumento. Al Sud, condizioni soleggiate con caldo intenso.

: Al Nord, cielo sereno e caldo diffuso. Al Centro, sole e temperature in aumento. Al Sud, condizioni soleggiate con caldo intenso. Mercoledì 25 giugno : Al Nord, sole e temperature fino a 38°C. Al Centro, caldo persistente. Al Sud, sole e caldo intenso.

: Al Nord, sole e temperature fino a 38°C. Al Centro, caldo persistente. Al Sud, sole e caldo intenso. Giovedì 26 giugno: Al Nord, temperature a 40°C con temporali sparsi dalle Dolomiti verso Prealpi e alte pianure. Al Centro e al Sud, sole e caldo intenso.

Consigli per affrontare l’ondata di calore

Le autorità sanitarie invitano a evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, idratarsi regolarmente e proteggere anziani e bambini. La Protezione Civile monitora la situazione, pronta a emettere bollettini di allerta. Gli esperti raccomandano di seguire le indicazioni ufficiali per ridurre i rischi legati al caldo estremo.