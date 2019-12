Il panettone, si sa, è il dolce tipico del Natale. Insieme al pandoro, naturalmente. Ce ne sono di molti tipi e per varie tasche. E nella categoria ‘lusso’ rientrano di certo quelli proposti da uno degli chef italiani più famosi: Carlo Cracco.

Ora, se vi capita di passare dal suo ristorante di corso Vittorio Emanuele, a Milano, avrete la possibilità di scegliere tra un mini panettone Milano da 100 grammi al costo di 10 euro a un Panfico in un’elegante scatola di latta al prezzo di 47 euro. Cracco, inoltre, offre ai palati più golosi anche il Panettone Albicocca e Cioccolato: 25 euro per quello da mezzo chilo, 40 per quello da un chilo. Tutte leccornie che si possono acquistare pure online.

Insomma, prezzi tutto sommato contenuti se si pensa al costo del cenone di San Silvestro: 600 euro a testa, bevande e IVA esclusa. E si trattano, pur sempre, di panettoni artigianali: ottime idee regalo, no?

Certo, come nel caso dell’ormai famosa pizza margherita rivisitata dallo chef veneto da 16 euro, c’è chi pensa che un panettone da quasi 50 euro sia un ‘furto’ e uno ‘schiaffo per i poveri’ e chi ritiene che un panettone ‘firmato’ e non preparato in serie in fabbrica si meriti un costo così alto.

E voi, da che parte state?