Il panettone è un tipico dolce milanese, preparato per le festività natalizie. Questo era vero forse sino ad alcuni decenni fa, oggi infatti è riconosciuto da più parti come uno dei più classici dolci presenti sulla tavola natalizia di tutti gli italiani: anche in Sicilia, anche a Roma. Non solo, negli ultimi anni molti tra i panettoni prodotti nel resto d’Italia, quindi non strettamente milanesi o lombardi, hanno visto premi o hanno visto un elevato aumento nelle vendite.

Ottimi anche i panettoni siciliani

Non è poi così difficile trovare un buon panettone artigianale oggi. Prima di tutto è bene ricordare che molte pasticcerie locali preparano questo dolce. Oltre a questo anche online sono disponibili ottimi prodotti artigianali. Ricordiamo tra le eccellenze italiane, i buonissimi panettoni della pasticceria artigianale siciliana Fiasconaro. La pluriennale esperienza di un’arte pasticcera che si tramanda di padre in figlio, ha fatto del panettone Fiasconaro il re del panettone siciliano. Parliamo di un prodotto artigianale lavorato con il classico metodo della lenta lievitazione di 36 ore e dell’utilizzo esclusivamente di lievito madre, il cui risultato è un dolce che soddisfa le esigenze dei palati più raffinati. Si può quindi approfittare qui della vendita online del Panettone Fiasconaro, in tutte le varianti con o senza crema. Di fatto la base è sempre la medesima, un pane lievitato e arricchito, che però si colora e si profuma a seconda della Regione in cui viene preparato. Se in Sicilia si prediligono le creme agli agrumi o al pistacchio, in Piemonte si preferisce aggiungere qualche goccia di cioccolato, o in altre regioni si copre con una spessa glassa alle mandorle o alle nocciole.

Il panettone oggi

Se in passato il panettone era preparato quasi essenzialmente a Milano, l’abitudine a prepararlo per Natale si è rapidamente diffusa in tutta la Lombardia e poi in Italia. Oggi sono molteplici le pasticcerie e i forni che preparano panettoni di vario genere, spesso aromatizzati, con frutti di bosco, ananas o amarene. Negli ultimi anni si è visto anche un ritorno al panettone artigianale, quello preparato con un impasto che lievita per moltissime ore, a base di lievito madre. Se fino ad alcuni anni fa il panettone più apprezzato dal maggior numero di italiani era quello di tipo industriale, oggi stiamo vivendo un ritorno alla tradizione. È importante anche notare che le pasticcerie di tutta Italia fanno a gara per preparare il panettone migliore in assoluto; proprio nei mesi di novembre e dicembre si tengono infatti nel nostro Paese varie competizioni, dove questo lievitato tanto complesso da preparare è il re.

Il panettone tradizionale

L’uso di questo particolare dolce viene da molti fatto risalire all’antichità, quando nelle famiglie di fede cristiana si celebrava la nascita di Cristo riunendosi a tavola, per mangiare un grosso pane. Già in passato si trattava di un pane particolarmente ricco; al classico impasto di farina, acqua e lievito madre si aggiungevano burro e uova. Nel corso dei secoli il panettone ha preso sempre più l’aspetto odierno, con la ricetta che si è arricchita ulteriormente di zucchero, o miele, frutta candita e uvetta. Il risultato è quello che noi tutti conosciamo, un pane burroso e aromatico, con la classica forma a cupola, morbido e ben lievitato. Oggi se ne conoscono molte varianti, con la glassa di zucchero e le mandorle, con creme di vario tipo, arricchito con aromi e cioccolato; il panettone tradizionale è però quello senza glassa, senza creme, con all’interno di un impasto ricco di burro piccoli pezzi di canditi di arancia e cedro e uvetta sultanina.