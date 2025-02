Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma

Papa Francesco è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per trattamenti contro una bronchite resistente. Le condizioni del Pontefice sembrano stabili, ma continuano gli accertamenti. Gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un’ulteriore valutazione delle sue condizioni di salute. La sua degenza è legata a una bronchite che si è rivelata resistente alle cure somministrate durante il suo soggiorno a Casa Santa Marta. Secondo il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, il Papa ha trascorso una notte serena e riposante: “Ha dormito bene, fatto colazione e letto alcuni quotidiani”, ha dichiarato Bruni in un aggiornamento ufficiale. La situazione rimane monitorata con attenzione, e sono previsti nuovi esami nel tardo pomeriggio.

I dettagli



L’infezione polmonare che ha colpito il Pontefice ha richiesto un ricovero in ospedale per trattamenti specialistici. La resistenza della bronchite alle terapie iniziali ha spinto i medici a intensificare il protocollo terapeutico, utilizzando tecniche più avanzate per contrastare l’infezione. Nonostante le preoccupazioni iniziali, le ultime notizie indicano un miglioramento nelle sue condizioni generali. “Proseguono gli accertamenti e le terapie”, ha aggiunto Bruni, sottolineando che il Papa continua a essere seguito con grande attenzione.

Quarto ricovero in quattro Anni

Questo ricovero rappresenta il quarto in quattro anni per Papa Francesco, che ha dovuto affrontare una serie di problemi di salute durante il suo pontificato. La sua costante attività pubblica, i viaggi internazionali e gli impegni religiosi non sono stati sufficienti a evitare episodi di malessere fisico, nonostante il suo spirito indomito e la voglia di continuare a servire la Chiesa.

La risposta della comunità

Mentre il Papa riposa, la comunità vaticana e i fedeli in tutto il mondo stanno esprimendo il loro affetto e la loro solidarietà. Durante una catechesi per cinquemila pellegrini, che erano giunti a Roma per partecipare agli eventi giubilari, il sacerdote Padre Enzo Fortunato ha chiesto di pregare per il Pontefice. “Papa Francesco sta facendo tanto per la Chiesa”, ha sottolineato, suscitando un lungo applauso da parte dei fedeli. La catechesi era stata inizialmente organizzata in vista dell’udienza papale, che però è stata annullata a causa della sua degenza.

La celebrazione dell’Angelus e gli aggiornamenti sospesi

Con la sua convalescenza in corso, il Papa non ha potuto partecipare all’udienza generale con i pellegrini, ma ci si aspetta che nel tardo pomeriggio arrivi un altro aggiornamento sul suo stato di salute. Gli aggiornamenti, inoltre, riguarderanno anche la celebrazione dell’Angelus della domenica, che potrebbe essere ripresa a distanza, a seconda della sua condizione fisica.

Il ruolo del Policlinico Gemelli

Il Policlinico Gemelli di Roma, già noto per la sua eccellenza nelle cure mediche, continua a essere il centro principale per il trattamento delle condizioni di salute del Papa. In questi giorni, il reparto di terapia intensiva e quello di medicina respiratoria sono impegnati a garantire le migliori cure possibili, grazie alla presenza di un’équipe medica altamente specializzata.