12° giorno di ricovero per Bergoglio

La salute di Papa Francesco preoccupa il mondo intero: ricoverato da oltre una settimana per polmonite bilaterale, il Pontefice continua a ricevere preghiere e messaggi di sostegno da tutto il globo.

Da ormai dodici giorni, Papa Francesco è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per il trattamento di una polmonite bilaterale. La Santa Sede ha diffuso un breve comunicato che ha rassicurato i fedeli, confermando che il Pontefice ha “ripostato bene tutta la notte”, ma la sua salute rimane monitorata giorno dopo giorno. Il ricovero del Papa sta suscitando preoccupazione tra i suoi fedeli e la comunità internazionale, che da tempo guarda con affetto e speranza al suo recupero.

Il 12° giorno di ricovero del Papa non è solo un dato cronologico, ma un segno della forza di Papa Francesco e della sua resistenza. La polmonite bilaterale, che ha colpito il Pontefice in un momento già delicato della sua vita, ha richiesto un intervento medico costante e una serie di accertamenti clinici per monitorare l’evolversi della situazione.

Preghiere e solidarietà internazionale per Papa Francesco

Durante il periodo di ricovero, il mondo si è unito in preghiera per Papa Francesco. Il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, ha guidato una cerimonia speciale in Piazza San Pietro, dove una trentina di cardinali e numerosi fedeli si sono ritrovati per recitare il rosario a sostegno del Papa. In prima fila, accanto ai porporati, c’erano anche le alte figure della Chiesa, come il cardinale Becciu e il cardinale Raymond Burke.

A livello locale, l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, ha esortato i fedeli siciliani a unirsi in una preghiera collettiva, un’ora di adorazione eucaristica che si è tenuta nella cattedrale del capoluogo siciiano. Il messaggio di speranza e vicinanza è stato chiaro: “Preghiamo per Papa Francesco”, ha dichiarato Lorefice, invitando tutti i membri della diocesi – chierici e laici – a unirsi in questa preghiera comunitaria.

Le manifestazioni di supporto dai leader mondiali e dai fedeli

Oltre alla Chiesa cattolica, che ha espresso innumerevoli segni di solidarietà, anche i leader mondiali non hanno mancato di manifestare il loro sostegno a Papa Francesco. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato con i giornalisti dichiarando che si tratta di una “situazione difficile”, augurando al Papa una “pronta guarigione”.

In Argentina, sua terra natale, centinaia di fedeli hanno partecipato a una messa all’aperto dedicata a Papa Francesco. I partecipanti si sono radunati in una piazza di Buenos Aires, simbolo della sua attività pastorale come arcivescovo, dove il Papa denunciava le ingiustizie sociali e promuoveva valori di uguaglianza. Bandiera argentina e cartelli con messaggi di augurio hanno sventolato in segno di affetto e preghiera per il Santo Padre.