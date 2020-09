“Il mio pensiero a Willy che non c’è più”, parla la fidanzata di uno dei fratelli Bianchi

08/09/2020

Silvia Ladaga è la compagna di Gabriele Bianchi, nella doppia foto (da Fanpage.it), uno dei due fratelli accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. La ragazza, che è incinta, contattata da Adnkronos, ha affermato: «Aspetto un bambino, sto diventando madre e il mio pensiero va alla famiglia del ragazzo che non c’è più». «La giustizia farà il suo corso, la verità verrà fuori – ha aggiunto l’ex candidata alle Regionali del Lazio con Forza Italia – ma c’è un accanimento fortissimo verso le famiglie dei protagonisti di questa storia. La prima vittima di tutto questo è Willy che non c’è più e la sua famiglia. Poi ci siamo noi che non c’entriamo nulla e stiamo subendo minacce di morte pesantissime». Il padre di Willy, invece, è chiuso in casa con la moglie e ha detto solo questo: «Siamo stanchi, non riusciamo a parlare». Mentre, la mamma, affacciata al balcone della propria casa, ha ricordato così il figlio che non c’è più: «Lo so, era meraviglioso. Capisco il vostro lavoro, ma non ce la faccio a parlare», rivolgendosi ai giornalisti.

