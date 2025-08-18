Le previsioni de IlMeteo.it

Una perturbazione intensa colpirà l’Italia da mercoledì 20 agosto, portando temporali, calo termico e rischio di grandinate e alluvioni lampo, soprattutto al Centro-Nord. L’evoluzione dell’uragano Erin potrebbe influenzare il meteo europeo.

L’estate italiana, finora caratterizzata da caldo intenso e giornate soleggiate, subirà un cambiamento significativo a partire da mercoledì 20 agosto. Una perturbazione atlantica porterà maltempo diffuso, con temporali intensi e un netto calo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord.

Federico Brescia, meteorologo de ilmeteo.it, ha dichiarato: “Da mercoledì 20, un’intensa perturbazione sul nostro Paese porterà un generale calo termico”.

Lunedì instabile al Sud

Lunedì 18 agosto il meteo mostrerà due facce. Al Sud, correnti fresche da Nord-Est favoriranno la formazione di temporali pomeridiani, soprattutto sui rilievi. Al Centro-Nord, invece, il sole prevarrà, anche se locali episodi di instabilità interesseranno le zone montuose. Le temperature, ancora elevate, inizieranno a mostrare i primi segnali di flessione al Nord.

Primi segnali di cambiamento martedì

Martedì 19 agosto segnerà l’inizio della transizione. Al mattino il sole dominerà su gran parte del Paese, ma nel pomeriggio i primi temporali si svilupperanno sulle Alpi. Entro sera, le precipitazioni si estenderanno alle pianure del Nordovest e al Centro-Ponente ligure, con fenomeni prefrontali che anticiperanno l’arrivo della perturbazione principale.

Maltempo intenso da mercoledì

Tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, un fronte perturbato accompagnato da aria fresca scatenerà una forte ondata di maltempo al Centro-Nord. Le regioni più colpite saranno Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. I fenomeni, alimentati dal calore accumulato al suolo dopo giorni di temperature elevate, potrebbero risultare estremi. “Potrebbero verificarsi grandinate o alluvioni lampo, che possono scaricare fino a 150 mm di pioggia in pochissime ore”, avverte Brescia. Questa quantità d’acqua equivale, in molte città del Centro-Nord, a quasi due mesi di precipitazioni tipiche di fine estate.

Il ruolo dei mari caldi

Un fattore determinante per l’intensità dei fenomeni sarà la temperatura elevata dei mari italiani. Il calore accumulato in settimane di caldo estremo fornisce energia per lo sviluppo di celle temporalesche particolarmente violente. Questo scenario aumenta il rischio di eventi estremi, come nubifragi e grandinate, soprattutto nelle aree più colpite dalla perturbazione.

L’influenza dell’uragano Erin

A medio-lungo termine, l’evoluzione del meteo europeo dipenderà anche dall’uragano Erin. Dopo aver toccato la costa Est degli Stati Uniti, il sistema si dirigerà verso l’Europa, influenzando le dinamiche atmosferiche del Vecchio Continente. Sebbene l’alta pressione possa tentare di riprendersi dopo il passaggio della perturbazione, l’impatto di Erin potrebbe complicare le previsioni per le settimane successive.

Previsioni dettagliate