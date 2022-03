Dove si potrà fare domanda

Fino a 1.300 assunzioni sono previste nella Polizia di Stato per allievi agenti grazie al decreto sostegni-ter, convertito in legge.

Come spiegato su Ticonsiglio.com, fino a 600 unità saranno assunte in base alla facoltà di assumere personale prevista per l’anno in corso e 700 in base a quella per il 2023.

Questo personale non sarà reclutato tramite un consorso della Polizia di Stato ma si farà ricorso all’elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per 893 allievi agenti della Polizia di Stato 2017 (con una votazione pari o superiore a quella minia conseguita dagli allievi agenti gà assunti tramite lo scorrimento della graduatoria dello stesso stesso concorso, secondo l’ordine decrescente del voto conseguito). Ci sarà, però, un nuovo bando per cui sarà necessario presentare un’apposita domanda.

I soggetti individuati, poi, dovranno risultare idonei anche negli accertamenti dell’efficienza fisica, psicofisica e attitudinale prevista dalla normativa vigente.

Al momento, il numero di idonei è di 4.260. Per partecipare alla nuova procedura di assunzione fino a 1.300 risorse, occorrerà presentare una nuova domanda entro i termini di scadenza sabiliti dall’avviso di reclutamento che sarà pubblicato dalla Polizia di Stato.

L’assunzione sarà successiva a uno o più corsi di formazione dalla durata di 6 mesi e a una fase di ‘stage’, la cui durata sarà stabilita dal Capo della Polizia. La posizione in ruolo sarà determinato dai punteggi ottenuti nella prova scritta e al termine della formazione.

Si potrà presentare domanda tramite un’apposita piattaforma web che sarà attivata dalla Polizia di Stato sul proprio sito.