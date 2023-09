Macabra scoperta in Polonia

A Czerniki, nel nord della Polonia, un uomo di 54 anni e sua figlia di 20 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di incesto e infanticidio. Questo dramma è venuto alla luce quando i colleghi della giovane hanno segnalato ai servizi sociali un possibile caso di aborto illegale, causando un’indagine che ha svelato un vero e proprio cimitero di neonati nel seminterrato della casa di famiglia.

La scoperta macabra

I resti di tre neonati sono stati trovati sepolti in stato di decomposizione, avvolti in sacchetti di plastica nera e sepolti in piccole tombe improvvisate nel terreno. La polizia, intervenuta nella casa della giovane, non si aspettava naturalmente di fare una scoperta così orribile.

I sospetti sono sorti quando la giovane era ingrassata con un pancione evidente, ma aveva sempre negato la gravidanza. Al ritorno dalle ferie, era dimagrita drasticamente, sollevando ancora più sospetti tra i suoi colleghi.

L’orrore dell’incesto

Le indagini successive hanno rivelato ulteriori dettagli scioccanti: il padre avrebbe violentato almeno una delle figlie e avrebbe intrattenuto una relazione incestuosa con l’altra, a detta degli inquirenti, in maniera consensuale.

Le accuse e gli arresti

Il procuratore della Procura distrettuale di Danzica ha dichiarato che la giovane è stata accusata di tre capi d’imputazione, tra cui due omicidi di bimbi e una relazione incestuosa con il padre. Quest’ultimo è stato accusato degli omicidi dei tre neonati, incesto e violenza sessuale sull’altra figlia.

Una famiglia tormentata

Il padre aveva perso la moglie 15 anni fa ed era rimasto solo con i suoi 12 figli. Nel corso del tempo, i più grandi avevano abbandonato la casa e, negli ultimi anni, era rimasto solo con le due figlie. I residenti della zona raccontano che padre e figlia vivevano come una coppia e che lui aveva un controllo totale su di lei.

Ulteriori indagini in corso

Le autopsie sui bambini ritrovati finora non hanno fornito una risposta definitiva sulla causa della loro morte. Le indagini sono ancora in corso e ulteriori esami medico-legali saranno necessari per determinare con certezza cosa abbia provocato i decessi.