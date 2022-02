Destinatari diplomati e laureati

Entro il 2024 Poste Italiane punta ad assumere 25mila dipendenti. Inoltre, l’azienda ha previsto pure la riqualificazione del personale tramite molte ore di formazione (sono stati destinati oltre 20 milioni di euro per questo scopo) e, per favorire il ricambio generazionale, l’uscita dei dipendenti vicino alla pensione. Lo scorso anno ci sono stati già 3.400 assunti.

Poste Italiane assumerà in maniera scaglionata entro il 2024 ed è già possibile inviare le prime candidature per la tranche invernale. Le posizioni disponibili sono rivolte a diplomati e laureati.

Nel dettaglio, chi ha un diploma (e dovrà presentare la documentazione che lo attesti) può proporsi come portalettere, ovvero per portare il prodotto postale al destinatario, nella propria area di competenza. L’assunzione sarà a tempo indeterminato. Altro requisito è il possesso della patente di guida per condurre il mezzo aziendale: una motocicletta. La prima fase di selezione consterà di un test attitudinale, la seconda (in caso di superamento della prima) in un colloquio e la prova di idoneità alla guida del mezzo: 125 cc e pieno di posta. Si può inviare la domanda di candidatura entro il 20 febbraio 2022.

Chi ha una laurea, invece, entro il 27 febbraio 2022, può proporsi per il ruolo di consulente finanziario. Requisiti: conoscenza del pacchetto office e buona capacità di relazionarsi con il pubblico.

Entro il 13 marzo 2022, invece, si può proporre la propria candidatura come consulente mobile. Requisiti: 2 anni di esperienza maturata nel settore bancario/assicurativo in ambito commerciale, in ambito di consulenza e vendita, in materia di servizi d’investimento, prodotti assicurativi e di finanziamento, conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari e assicurativi.