Nessuna smentita da Buckingham Palace

Il principe William sarebbe risultato positivo al Covid-19 nell’aprile scorso ma la Casa Reale britannica ha tenuto segreta la notizia. Secondo fonti riportate dal tabloid The Sun, «William è stato colpito auramente dal virus» e «a un certo punto stava lottando per respirare, quindi ovviamente tutti intorno a lui erano in preda al panico».

In pratica, dal momento che la diagnosi è arrivata poco dopo la positività del padre, il principe Carlo, la famiglia reale ha scelto di non volere preoccupare i sudditi con la malattia del 38enne erede al trono.

«Dopo aver visto i medici ed essere risultato positivo, il che è stato uno shock perché era in forma e in salute – ha riferito la fonte – William era determinato che sarebbe andato tutto come al solito».

Secondo due corrispondenti reali, Rebecca English del Daily Mail e Richard Palmer di The Express, Kate Middleton e i bambini (George, Charlotte e Louis) non hanno contratto il virus.

Buckingham Palace, al momento, non ha confermato né smentito la notizia.