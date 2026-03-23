Le prime proiezioni ufficiali segnano un cambio di passo rispetto agli exit poll: il No prende il largo. Secondo Opinio per Rai, il No è al 53,1%, mentre il Sì si ferma al 46,9%.
Il dato arriva quando lo scrutinio è già avviato e rappresenta una base più solida rispetto alle stime iniziali.
I dati reali: vantaggio confermato con le prime sezioni scrutinate
I risultati parziali provenienti dalle sezioni rafforzano la tendenza.
A quota 5457 sezioni su 61.533:
- Sì al 45,47%;
- No al 54,53%.
Il dato evidenzia un rafforzamento del vantaggio del No, che supera stabilmente il 54%.
Il dato territoriale: in Sicilia No oltre il 65%
Il primo dato regionale disponibile mostra uno scarto netto.
In Sicilia, con 134 sezioni su 5306, il No raggiunge il 65,42%, mentre il Sì si ferma al 34,58%.
Elettori e partecipazione: il quadro nazionale
Gli elettori coinvolti sono oltre 45,9 milioni in Italia, a cui si aggiungono circa 5,4 milioni all’estero.
Le sezioni italiane totali sono 61.533, mentre quelle estere sono 2.207. Al momento, i dati dall’estero non risultano ancora disponibili.
Dal testa a testa al vantaggio netto
Le prime rilevazioni parlavano di equilibrio.
Le proiezioni e i dati reali cambiano il quadro: il No non è più solo avanti, ma amplia il margine con l’avanzare dello scrutinio.
Il trend è coerente su tutte le fonti disponibili.
Commenta con Facebook