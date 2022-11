Le parole del leader di Italia Viva

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella sua eNews di oggi, venerdì 18 novembre, ha dapprima parlato delle polemiche sulla decisione di Giorgia Meloni di portare con sé la figlia a Bali, in Indonesia, durante il G20.

Il senatore toscano ha affermato: “Credo che sbagli chi fa polemica contro Giorgia Meloni per aver portato la figlia a Bali al G20. Io non ho portato i miei figli al G20 ma non metterò mai bocca su come Giorgia Meloni fa la madre. Anzi. Intervenendo in aula avevo espressamente chiesto a tutti di tenere al riparo le famiglie dalla polemica politica. Questo era stato il passaggio del mio intervento in Senato. Io faccio opposizione alla premier Meloni, non alla mamma Meloni. E allora non parlo di sua figlia. Parlo delle contraddizioni di chi ha vinto le elezioni ma fatica a concretizzare ciò che aveva promesso”.

Il riferimento è al reddito di cittadinanza: “Avevano promesso che lo avrebbero abolito. Anzi: Meloni diceva in campagna elettorale che lei era l’unica a chiedere di abolirlo. Oggi tornano a parlare di semplici modifiche. E poi i Rave party, lo scontro sui migranti, gli aerei di stato che anni fa chiedeva di vendere e che oggi giustamente usa. Presto se ne accorgeranno anche i cittadini. E spero che alle europee del 2024 siano conseguenti”.