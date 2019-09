Ad ottobre il sussidio arriverà il 28

E’ prevista per domani 27 settembre la ricarica delle carte per i beneficiari del Reddito di cittadinanza. Come al solito, sarà l’Inps ad inviare il denaro a Poste italiane, l’ente preposto alla ricarica delle card. Per il prossimo mese di ottobre invece con ogni probabilità il sussidio sarà versato agli aventi diritto il 28 visto che il 27 cade di domenica.

Diversa la situazione per chi riceve il Reddito di cittadinanza per la prima volta dopo aver presentato domanda per il sussidio. Per loro la ricarica è stata già effettuata a metà mese e i beneficiari dovrebbero aver già ricevuto da Poste italiane la convocazione negli uffici per il ritiro della carta.

Conoscere esattamente la data in cui avvengono i pagamenti del Reddito di cittadinanza è utile per gestire i residui. Come è risaputo infatti le somme non spese durante il mese saranno sottratte dalla mensilità successiva nei limiti del 20% del sussidio erogato mentre per le somme non utilizzate dopo sei mesi saranno tutte decurtate ad eccezione dell’ultima mensilità.