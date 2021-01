In Francia, invece, Macron è su tutte le furie

«Abbiamo vaccinato un milione di persone, più di tutto il resto dell’Europa messo assieme». Così il premier britannico Boris Johnson, intervistato dalla BBC.

Johnson ha anche sottolineato che da domani, lunedì 4 gennaio, circa 530mila dosi del vaccino di Oxford/AstraZeneca saranno disponibili nei centri di vaccinazione e «qualche milione in più» del vaccino di Pfizer/BioNTech deve ancora essere somministrato ai pazienti. Il premier britannico ha, comunque, ricordato che «la situazione è grave» ed è «probabile che le restrizioni diverranno più dure». Ieri oltre 57mila nuovi casi nelle ultime 24 ore nel Regno Unito.

Nel dettaglio, in Italia, secondo i dati ufficiali aggiornati alla tarda mattinata, è salito a 84.027 il numero degli italiani vaccinati contro il Covid-19. Il Lazio, con 17.374 vaccinati, è la Regione con il più alto numero di somministrazioni in assoluto; mentre la Provincia Autonoma di Trento è in testa alla classifica per quanto riguarda la percentuale dei vaccinati (45,1%) sul numero di dosi consegnate (4.975). In Sicilia, invece, ieri circa 4.500 somministrazioni.

L’Italia è, quindi, tra i primi Paesi in Europa per dosi somministrate. La Germania resta in vetta, avendo vaccinato lo 0,23% della popolazione, con oltre 160mila dosi. La Danimarca ha coperto lo 0,5% della sua popolazione, l’Italia lo 0,12%, l’Estonia lo 0,19%.

Sono, invece, poche le persone sinora immunizzate in Francia, appena 352 somministrazioni stando ai dati di ieri. Irritato il presidente Emmanuel Macron: «Questo deve cambiare, presto e con forza».