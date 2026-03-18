Il racconto sui social del senatore toscano

Un controllo dermatologico di routine ha permesso di individuare in tempo un melanoma. A raccontarlo è Matteo Renzi, leader e senatore di Italia Viva, che in un messaggio sui social ha spiegato di aver scoperto il tumore cutaneo grazie all’attenzione di un giovane medico. L’episodio risale a pochi giorni fa e, come chiarito dallo stesso Renzi, si è concluso senza conseguenze grazie alla diagnosi precoce.

La scoperta durante una visita

“Per una volta una notizia non politica…” scrive Renzi introducendo il suo racconto.

Durante una visita di controllo, un medico sotto i 30 anni ha segnalato un’anomalia su un neo. Da lì la diagnosi: un Melanoma.

“Aveva ragione – evidenzia – era un melanoma: l’ho rimosso immediatamente, io non rischio niente, sono tranquillissimo tutto è stato preso in tempo e stamattina ho fatto anche una bella corsa sotto il sole romano, dunque nessun problema per me”.

Il tumore è stato, quindi, rimosso tempestivamente, senza complicazioni.

Il messaggio: la prevenzione fa la differenza

Il punto centrale del messaggio non è l’episodio personale, ma ciò che ne deriva.

“Ragazzi controllatevi perché quando hai un tumore alla pelle la differenza fondamentale è il momento nel quale lo becchi”.

Renzi insiste, dunque, su un concetto chiave: la diagnosi precoce cambia l’esito della malattia.

“Il mio è un messaggio dal profondo del cuore: controllatevi, andate dal dermatologo, fatevi vedere e soprattutto non pensate sia tempo perso”.

Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche. E ringraziamo sempre i medici e gli operatori della sanità, che sono bravissimi. Qui vi racconto perché. Un grande abbraccio a tutti pic.twitter.com/ksTpC4rxhW — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 18, 2026

Il passaggio politico: sanità e prevenzione

Nel finale del messaggio, Renzi collega la vicenda a un tema più ampio.

“Forse anziché tante discussioni sul nulla come in Parlamento spesso facciamo dovremmo concentrarci di più sul fatto che la prevenzione e l’investimento nelle strutture nei nostri medici davvero salva le vite”.

Cosa emerge dal caso

Il racconto evidenzia alcuni punti concreti:

diagnosi precoce determinante;

ruolo decisivo del controllo medico;

importanza della prevenzione dermatologica;

impatto diretto sull’esito clinico.

Un controllo considerato di routine ha permesso di individuare una patologia potenzialmente grave in fase iniziale.