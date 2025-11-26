Il Ministero ha disposto il richiamo immediato di un salame prodotto nelle Marche. Massima attenzione per i consumatori: ecco cosa sapere e cosa fare.

Una nuova allerta alimentare è stata diffusa dal Ministero della Salute, riguardante un prodotto a base di carne distribuito sul mercato italiano. Si tratta di un lotto di salame a marchio Soc. Agricola Ortenzi Carlo, ritirato per un “rischio microbiologico”.

Il richiamo, come da prassi, è stato pubblicato attraverso una circolare ufficiale consultabile sul portale del Ministero, dove sono riportate tutte le informazioni per identificare correttamente il prodotto e agire di conseguenza.

La comunicazione invita i consumatori alla massima prudenza, con un chiaro avvertimento: “non consumare” il salame oggetto dell’allerta. Chi lo ha già acquistato, può riconsegnarlo presso il punto vendita dove è stato comprato.

Qual è il salame ritirato?

Il richiamo riguarda nello specifico un salame prodotto dalla Soc. Agricola Ortenzi Carlo, azienda con sede operativa a Ponte San Pietrangeli (provincia di Fermo), in Contrada Colle 18.

Il lotto coinvolto è identificato dal codice 08/09/25, che corrisponde alla data di produzione indicata nella circolare ministeriale pubblicata il 21 novembre 2025. Il provvedimento riguarda solo questo lotto e non coinvolge altri prodotti dell’azienda. Tutti i dettagli qui.

Perché è stato richiamato?

Il richiamo è stato disposto in seguito a verifiche sanitarie, durante le quali sono emersi indizi di rischio microbiologico. Non è stato specificato nel dettaglio quale microrganismo sia stato rilevato, ma la decisione è stata presa in via precauzionale, come spesso avviene in questi casi, per tutelare la salute pubblica. Le autorità sanitarie ribadiscono che i richiami non implicano automaticamente un rischio immediato per la popolazione, ma rappresentano una misura di prevenzione per evitare potenziali contaminazioni.

Cosa devono fare i consumatori?

Chiunque abbia acquistato il salame del lotto segnalato è invitato a:

Verificare l’etichetta del prodotto, controllando che non riporti il numero di lotto 08/09/25.

Non consumare il salame se corrisponde al lotto indicato.

Restituire il prodotto presso il punto vendita dove è stato acquistato, dove sarà attivata la procedura di reso.

Come precisato dal Ministero, “i richiami vengono effettuati in via precauzionale per tutelare la salute pubblica e invitano chiunque abbia acquistato il prodotto a verificare immediatamente la propria confezione”.

Perché questi richiami sono importanti?

In Italia, i richiami alimentari vengono gestiti e pubblicati dal Ministero della Salute attraverso una sezione dedicata del sito ufficiale. Ogni anno vengono segnalati centinaia di casi, spesso per contaminazioni da batteri patogeni come Salmonella, Listeria monocytogenes o Escherichia coli.

Non sempre si tratta di situazioni pericolose, ma è fondamentale che i consumatori prestino attenzione a queste segnalazioni, che possono fare la differenza in termini di sicurezza e prevenzione.

Come restare aggiornati

Il Ministero aggiorna regolarmente il proprio portale con tutte le segnalazioni di richiami alimentari, complete di dettagli su:

Nome del prodotto e marchio

Motivo del richiamo

Lotti coinvolti

Indicazioni per il consumatore

È possibile anche iscriversi al sistema di allerta RSS o consultare settimanalmente le nuove circolari, disponibili gratuitamente online.

