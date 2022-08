La nota del leader della Lega

“Chiuse le candidature della Lega negli uninominali del Senato: le donne sono il 56%. Gli altri promettono e litigano, la Lega fa i fatti”. Lo ha annunciato su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini, che si trova nella sede del partito in via Bellerio a Milano.

L’ex vicepremier ha spiegato che nelle liste elettoriali è “riconfermata tutta la squadra della Lega di governo, mentre vedo che a sinistra ci sono polemiche che vanno avanti da giorni”. Tra le new entry “ci sono diversi sindaci e amministratori locali”, ha aggiunto.

Le domande di Salvini per Letta

In una nota, Matteo Salvini ha rivolto alcune domande a Enrico Letta, segretario del Partito Democratico.

“Dagli insulti a Israele alle minacce di morte gridate in mezzo alla strada. Inquietanti episodi in casa Pd, che arrivano dopo il giovane segretario ‘democratico’ di Mirandola sorpreso a sfregiare il memoriale del terremoto in Emilia, alle alleanze fatte e smentite in poche ore alle crisi isteriche per le candidature, fino al consueto fango contro gli avversari. Episodi scioccanti. Letta non può cavarsela con poche parole di circostanze”, ha affermato il leghista.

“Gli elettori italiani meritano di sapere: