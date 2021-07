Ha ricevuto offerte da USA, Regno Unito e Svizzera

Sei titoli universitari a 25 anni con il massimo dei voti e la lode. Questo l’obiettivo record di Samuele Canas, studente sardo dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna che ieri, mercoledì 14 luglio, si è laureato in medicina e chirurgia con 110 e lode e dignità di stampa, discutendo una tesi su «Chirurgia epatica robotica per resezioni epatiche: dai principi di base alla progettazione e sviluppo robotici avanzati».

Ma non finisce qui, però. La nota delle due università dice che, fino a ottobre, ci saranno anche «le lauree in biotecnologie, ingegneria biomedica e la magistrale in biotecnologie molecolari all’Università di Pisa» e la licenza magistrale in scienze mediche della Sant’Anna.

Titoli che si aggiungono alla laurea in Pianoforte conseguita nel 2017 presso il Conservatorio di Cagliari “G.P. da Palestrina” con il voto di 10/10 summa cum laude.

Samuele, quindi, sarà il primo studente italiano a possedere 6 titoli universitari a soli 25 anni con l’obiettivo dichiarato di approfondire l’utilizzo della robotica nella chirurgia e concentrasi sui tumori dell’apparato gastrointestinale (pancreas e fegato soprattutto).

Samuele Cannas ha dichiarato: «Non avrei potuto trovare ambiente più stimolante e arricchente di quello pisano per portare avanti la mia battaglia contro le patologie chirurgiche del tratto gastro-intestinale che rappresentano un problema sociale di proporzioni enormi. Desidero ringraziare di cuore l’Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna, il cui supporto non è mai mancato, in particolare durante i momenti più bui della crisi pandemica. Come ci tengo a ringraziare, in modo particolare, il Professor Ugo Boggi e la Professoressa Arianna Menciassi, per il loro supporto e l’infinita umanità, oltre al mio stimato amico, il dottor Carlo Maria Rosati, chirurgo di fama mondiale che per primo conseguì due lauree in parallelo sempre nell’Ateneo pisano».

Samuele ha ricevuto offerte dagli Stati Uniti d’America, dal Regno Unito e dalla Svizzera per continuare a studiare ma il suo sogno è restare in Italia.