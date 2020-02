I primi cantanti in gara

Ci siamo. Dopo giorni, anzi settimane, si polemiche, domani, martedì 4 febbraio, avrà inizio la 70esima edizione del Festival di Sanremo che BlogSicilia.it seguirà in Liguria con Massimo Minutella.

Nella conferenza stampa della vigilia, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha affermato: «Devo ringraziare la Rai, l’ad Fabrizio Salini e il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, per avermi dato completo sostegno. Ho sentito incondizionatamente solidarietà e fiducia nel lavoro che sto facendo. Ho avuto vicino tutta la Rai».

Amadeus ha anche detto che «sapevo che le polemiche fanno parte del festival inevitabilmente ma non mi hanno colpito perché ho la coscienza a posto. Quello che ho detto non l’ho fatto per mancare di rispetto a nessuno. Sono andato avanti pensando esclusivamente a Sanremo».

«Sin da agosto – ha aggiunto il direttore artistico – mi sono detto che questo Sanremo doveva essere un intreccio di emozioni che appartengono alla storia dei 70 anni, al presente e al futuro. Questo settantesimo ci obbliga il celebrare un passato».

«Il pubblico – ha dichiarato Stefano Coletta, direttore di Rai Uno – deve aspettarsi grande professionalità e un racconto che attraverserà le 5 serate per il pretesto del grande anniversario del festival. Sarà un festival che mette insieme tanti elementi: quello artistico, quello storico e anche quello umano. Sarà un festival dei legami stretti. È un festival che vi sorprenderà. Ci saranno delle performance fatte da grandi riunioni. Accanto alla gara si metterà insieme una buona quota di intrattenimento. Sanremo è la storia di noi che abbiamo una certa età ma anche il festival dei giovani che si sono avvicinati negli ultimi anni».

Domani si esibiranno dodici dei ventiquattro big in gara: Achille Lauro, Anastasio, Diodato, Elodie, Riki e Alberto Urso. E ancora Le Vibrazioni, Rita Pavone, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Irene Grandi, Bugo e Morgan. Accanto a loro quattro delle otto Nuove Proposte. Sul palco ci saranno: Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Tecla Insolia e Leo Gassmann. Primo ospite del Festival sarà Emma Marrone.