Le parole di Amadeus e Stefano Coletta

Oggi, durante la conferenza stampa della vigilia della prima serata del Festival di Sanremo, Amadeus ha affermato che “noon è previsto un argomento pandemia serio sul palco”.

“Dobbiamo andare avanti – ha aggiunto il direttore artistico del Festival per la terza edizione consecutiva – io sono favorevolissimo ai vaccini, penso che vaccini e FFP2 ci possono portare fuori da questa pandemia”. “Io ho avuto il terzo vaccino, ognuno può fare quello che vuole. Io ho sempre detto come la penso, ma non per questo ci sarà un argomento espressamente dedicato a vaccini e pandemia. Vorremmo andare oltre e già se ne parla abbastanza”, ha proseguito.

A proposito di vaccini, Stefano Coletta, direttore di Raiuno ha tenuto a precisare che “il fatto di non essere vaccinati non può essere motivo di esclusione se non per quello che le leggi prevedono”. “La Rai segue le leggi nazionali, fino al 15 febbraio quindi chi ha superato i 50 anni non ha un immediato obbligo vaccinale. Essere vaccinati o no è un dato sensibile, la Rai può chiedere solo di ottemperare alle regole sanitarie”.