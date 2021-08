Le parole della star di Hollywood

Arnold Schwarzenegger ha inviato un messaggio agli americani che sostengono che le mascherine per contenere la diffusione del Covid-19 ledano i loro diritti: «Fan*ulo la tua libertà».

«Perché con la libertà derivano obblighi e responsabilità», ha detto l’ex governatore repubblicano della California in un video pubblicato ieri, mercoledì 11 agosto, su YouTube.

Le osservazioni della star del cinema d’azione diventato politico fanno parte di una discussione con Bianna Golodryga della CNN e Alexander Vindman per promuovere il nuovo libro di Vindman, Here, Right Matters.

«Non possiamo semplicemente dire: ‘Ho il diritto di fare X, Y e Z.’ Quando colpisci altre persone, allora la questione diventa seria», ha detto il 74enne Schwarzenegger.

E ancora: «Non puoi dire: ‘Nessuno mi può ordinare che devo fermarmi qui, che devo fermarmi a questo semaforo qui. Ho intenzione di passare lo stesso. Poi, però, uccidi qualcun altro ed è opera tua».

«La stessa cosa è con il virus – ha proseguito la star di Terminator – Non puoi non indossare la mascherina perché quando respiri, puoi infettare qualcun altro. E puoi infettare qualcuno che potrebbe ammalarsi e persino morire».

Schwarzenegger è un sostenitore delle misure di distanziamento sociale e del contrasto alla disinformazione sul vaccino COVID-19. Nel gennaio scorso l’attore ha anche condiviso un video di se stesso mentre riceveva il farmaco contro il coronavirus.

Nel video di questa settimana, l’attore ha esortato gli americani a «lavorare insieme», dicendo che è «l’unico modo per battere questo virus».

«Sì, hai la libertà di non indossare una mascherina. Ma sai una cosa, sei uno stron*o perché dovresti proteggere i membri intorno a te», ha detto Schwarzenegger.

«Non voglio denigrare nessuno qui – ha concluso – ma voglio dire a tutti: lavoriamo insieme e smettiamo di litigare perché c’è un virus, ed è meglio vaccinarsi e indossare una mascherina».