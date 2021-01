Arnold Schwarzenegger, divo di Hollywood, si è vaccinato contro il Covid-19 e, poco dopo la somministrazione, ha citato una battuta da uno dei suoi film più famosi: Terminator.

VIDEO:

L’attore 73enne ha ricevuto la sua dose al Dodger Stadium di Los Angeles, in California. Dopodiché ha incoraggiato gli altri a fare lo stesso con la frase: «Vieni con me se vuoi vivere», «come with me if you want to live».

Su Twitter Schwarzenegger ha affermato: «Oggi è stata una buona giornata. Non sono mai stato così felice di aspettare in fila. Se sei idoneo, unisciti a me e registrati per ottenere il tuo vaccino. Vieni con me se vuoi vivere!».