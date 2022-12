Indetto da CGIL e UIL

Domani, venerdì 16 dicembre, ci sarà uno sciopero generale indetto da CGIL e UIL contro la Manovra in 11 Regioni che colpirà tutti i settori: trasporti, sanità e banche.

Le regioni interessate: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio.

Si prevedono forti disagi soprattutto per il trasporto pubblico locale. A Roma l’azienda dei trasporti ATAC ha comunicato che lo sciopero coinvolgerà l’intera rete tra le 20 e mezzanotte, mentre a Milano il personale ATM sciopererà tra le 18 e le 22.

Sempre in Lombardia dalle ore 09:00 alle ore 13:00 è indetto anche uno sciopero del personale Trenord. In Campania lo stop sarà tra le 9 e le 13, in Toscana il trasporto pubblico locale sarà fermo per quattro ore, ma con orari diversi in ogni città. A Firenze l’agitazione inizierà dalle 18 alle 22.

A proposito di Ferrovie dello Stato e di Campania, la FILT-CGIL ha annunciato: “Circoleranno regolarmente le Frecce, gli Intercity e i treni interregionali in occasione di uno SCIOPERO di otto ore proclamato dalla segreteria regionale del sindacato Filt-Cgil, in adesione ad uno SCIOPERO generale del personale del gruppo Fs Italiane con sede nella Regione Campania, previsto, venerdì 16 dicembre, dalle 9 alle 17”.

Lo sciopero “per i treni Regionali, in Campania e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Ferrovie invita i viaggiatori ad informarsi sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie o al numero verde gratuito 800892021.