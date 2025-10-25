Si indaga su una possibile gara tra auto

Una giovane vita spezzata in pochi istanti. Scontro tra auto a Roma, morta una 20enne, vent’anni appena compiuti, è morta dopo un terribile incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, 24 ottobre, su via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, a Roma. L’ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori è inquietante: alla base dello schianto potrebbe esserci stata una gara tra auto.

Secondo quanto ricostruito finora dalla Polizia Locale di Roma Capitale – X Gruppo Mare, due veicoli si sarebbero mossi a forte velocità sulla stessa carreggiata. Uno di questi, con a bordo due ragazzi, avrebbe urtato la macchina su cui viaggiava Beatrice, seduta sul sedile del passeggero. L’impatto ha deviato violentemente il mezzo, facendolo schiantare contro un albero sullo spartitraffico.

Una scena drammatica, quattro giovani coinvolti

All’interno delle due auto c’erano quattro ragazzi, tutti tra i 20 e i 22 anni. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare intensamente per estrarli dalle lamiere contorte. Subito dopo, i sanitari del 118 li hanno trasportati in ospedale in codice rosso.

Per Beatrice, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. È deceduta poco dopo il ricovero.

“La macchina su cui viaggiava la ventenne Beatrice Bellucci è stata urtata dall’altra auto che arrivava ad alta velocità ed è finita contro un albero sullo spartitraffico. Soccorsa in gravissime condizioni, la ragazza è morta poco dopo”, si legge nella ricostruzione fornita dagli agenti.

Indagini in corso: le telecamere potrebbero rivelare la verità

La Polizia Locale sta vagliando attentamente le immagini delle telecamere ad ampio raggio della zona, per fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente e sugli istanti che lo hanno preceduto. L’obiettivo è capire se, oltre alle due auto coinvolte, vi fossero altri veicoli impegnati in una corsa illegale e se questi si siano dati alla fuga.

Per ora, le autorità confermano che nell’impatto sono rimaste direttamente coinvolte solo due auto, ma non escludono che altri mezzi possano aver contribuito indirettamente all’incidente, proseguendo la marcia subito dopo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti carabinieri e forze dell’ordine per garantire la messa in sicurezza dell’area e raccogliere testimonianze.

Gare clandestine: un fenomeno ancora troppo diffuso

La morte di Beatrice Bellucci riporta al centro dell’attenzione un fenomeno pericoloso e, purtroppo, ancora diffuso: le gare clandestine tra auto, spesso organizzate in orari notturni su strade urbane o extraurbane poco trafficate. Una pratica che mette a rischio la vita di chi vi partecipa e, ancor più gravemente, quella di ignari automobilisti o pedoni.

Non è la prima volta che via Cristoforo Colombo viene indicata come luogo di corse non autorizzate. La sua lunghezza, la carreggiata ampia e la scarsa presenza di ostacoli in alcuni tratti la rendono una strada “appetibile” per chi, ignorando ogni regola, decide di trasformarla in una pista illegale.