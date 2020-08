Verso la riapertura delle scuole

Mentre sulla riapertura delle scuole c’è ancora un grosso punto per via dell’incremento del numero dei contagi giornalieri, il Comitato Tecnico Scientifico ha chiarito che non ci sarà alcuna deroga al metro di distanza da tenere all’interno dei mezzi di trasporto e all’obbligo di indossare la mascherina.

Ciò è emerso nella riunione di oggi sul trasporto pubblico locale, a cui sono state presenti anche le Regioni. Si sta lavorando su due soluzioni tecniche: l’uso dei separatori sui mezzi e la differenziazione degli orari scolastici, anche se quest’ultima è una questione che va rimessa all’autonomia degli istituti e ai tavoli regionali e provinciali.

Tra l’altro, le Regioni hanno fatto anche presente che lo scaglionamento degli orari, soprattutto per quanto riguarda l’extraurbano, non può essere la soluzione, vista l’impossibilità di adeguare i servizi (sia in termini di mezzi, sia di personale) in così poco tempo. Ci sarà una nuova riunione entro questa settimana.