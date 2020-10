Scuole chiuse in Campania, per la ministra Azzolina “decisione gravissima”

15/10/2020

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di chiudere le scuole primarie e secondarie in Campania da domani, venerdì 16 ottobre, fino a venerdì 30. Si è appreso che è stata decisa la sospensione anche delle attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. Oltre allo stop delle scuole, dovuto al «livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico», l’ordinanza vieta «le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente». Sono, inoltre, sospese le attività di circoli ludici e ricreativi si raccomanda agli enti e uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza. A tutti gli esercizi di ristorazione, poi, è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21, mentre resta consentito il delivery senza limiti di orario. In Campania, oggi. a fronte di 13.780 tamponi effettuati, sono stati scoperti 1.127 casi di positività al coronavirus, 72 dei quali sintomatici, asintomatici invece 1.055 soggetti. Si sono registrate oltre 317 guarigioni e 9 decessi, avvenuti negli ultimi cinque giorni ma registrati solo oggi. LE REAZIONI Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha commentato così: «La scuola deve essere l’ultima cosa che chiude: lo dico con rispetto del presidente De Luca. Bisogna mettersi nei panni delle famiglie e dei ragazzi: la didattica a a distanza non può essere l’orizzonte. Facciamo più Smart Working se necessario ma lasciamo i ragazzi a scuola». La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a Zapping, su Rai Radio 1 ha affermato: «È una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola. In Campania lo 0.75% degli studenti eèrisultato positvo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0.80. Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della scuola».

