La disavventura di una giovane canadese durante una passeggiata nei boschi dell'isola di Vancouver

L’heavy metal? Non è roba da puma. Almeno, stando all’esperienza della ragazza canadese Dee Gallant che si è salvata dall’aggressione del pericoloso felino con la musica dei Metallica, suonata dal telefonino.

Una moderna Orfeo al contrario, insomma: mentre il mitico figlio della musa Calliope incantava le fiere con il suono della sua lira e della sua voce semidivina, la ragazza ha fatto scappare con la musica hard rock il predatore delle lande selvagge dell’ovest del Canada, dopo che ogni altro tentativo si era rivelato inutile. Il puma si era avvicinato, mentre lei stava facendo una passeggiata nei boschi di Vancouver island, con il suo cane, l’aveva seguita a una certa distanza e sembrava non volersene andare.

La giovane ha raccontato la sua disavventura a lieto fine con un post su facebook.



“La passeggiata di stasera è stata ottima cardio e non ho nemmeno dovuto correre! Sono salita su un sentiero e ho sentito una sensazione divertente. Ho guardato verso la mia destra e ho capito velocemente di essere seguita da un predatore che sembrava pronto a mordermi… letteralmente. Gli ho urlato di andarsene e ho anche usato la mia voce cattiva, ma lui ha continuato a puntarmi. Ho pensato che mi ero appena fermata per fare un po’ di squat e per fare la pipi 10 metri prima e scommetto che mi stava seguendo da allora! L’ho filmato un po’ ma quando ho capito che non se ne sarebbe andato nemmeno dopo averlo chiamato “micio cattivo” ho pensato che sarebbe stato meglio provare una nuova tattica. Ho rapidamente scorso il mio iTunes e ho trovato la canzone dei Metallica “Don’t tread on me”. Non appena ha iniziato a suonare se ne è andato nel bosco. Mi sa che non voleva mangiare nulla che gli lasci in bocca un sapore dei Metallica”, ha concluso la ragazza, che ha postato il video su Youtube.

Non sappiamo se nella vostra vita potrà capitarvi di essere assaliti da una belva, durante una passeggiata nei boschi (forse, tutt’al più, un cane randagio…), ma ricordatevi di mettere nella vostra play list un brano di musica hard rock. Potrebbe salvarvi i polpacci…