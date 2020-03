Le parole dell'attore siciliano su Twitter

«Camion militari per portare le tante bare dei morti e ancora si canta sui balconi? E ancora si fanno battute e battutine spiritose su questa tragedia epocale? E ancora si fanno Happening sui social? Dobbiamo fare tre giorni di lutto nazionale, silenzio totale per rispetto di queste persone e le loro famiglie, social si ma senza fare festa!! Basta!! Non si può più ridere!».

Questo il post condiviso su Twitter da Beppe Fiorello, il popolare attore siciliano che sul social media ha un seguito di oltre 540mila utenti. Il riferimento è al trasporto avvenuto ieri sera a Bergamo delle salme delle vittime del coronavirus a bordo di una fila impressionante di camion militari.

E oggi, purtroppo, altri numeri drammatici sono stati comunicati da Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile e commissario per l’emergenza coronavirus. Il numero delle vittime, infatti, è salito a 3.405, 427 decessi in più di ieri. È stato, quindi, superato il numero dei morti registrato in Cina, ovvero 3.245.

Nella sola Lombardia, inoltre, si sono riscontrati 2.171 contagi nelle ultime 24 ore, portando così il bilancio regionale a 19.884. In più, ci sono state 209 vittime e ora il numero totale dei decessi nella regione è di 2.168 dall’inizio dell’epidemia.