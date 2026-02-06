Dramma in Molise

Un impatto frontale, improvviso e devastante. Silvia Carlucci, 20 anni, studentessa dell’Università degli Studi del Molise, ha perso la vita ieri, giovedì 5 febbraio, in un grave incidente stradale avvenuto sulla Statale 17, all’altezza di Castelpetroso, lungo l’asse che collega Campobasso e Isernia.

La giovane era alla guida di una Fiat Panda azzurra e si stava dirigendo a Campobasso per raggiungere l’università, dove frequentava il secondo anno di Economia aziendale.

Lo schianto sulla Statale 17

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in corso, la Fiat Panda guidata da Silvia Carlucci si è scontrata frontalmente con un Tir che procedeva in direzione opposta. L’urto non ha lasciato scampo alla giovane. Il conducente del mezzo pesante, un uomo originario di Celenza Valfortore, in provincia di Foggia, è rimasto illeso ed è stato lui a chiamare i soccorsi subito dopo l’impatto.

I soccorsi e la chiusura della strada

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La ragazza era già deceduta. La Statale 17 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con deviazione del traffico sulla viabilità locale tra il km 195,500 e il km 190,000, per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati.

Sono intervenuti:

Polizia Stradale

Carabinieri di Isernia

Vigili del Fuoco

personale Anas

L’alert sul telefono e l’arrivo del padre

Tra i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente c’è stato il padre di Silvia. La ragazza aveva infatti attivato sul cellulare una funzione di rilevamento automatico degli incidenti, che in caso di impatto invia un alert ai contatti di emergenza. È stato quel segnale a portarlo lì, pochi istanti dopo lo schianto.

Il cordoglio dell’Università del Molise

L’Università degli Studi del Molise ha espresso pubblicamente il proprio dolore con una nota ufficiale: “L’Università degli Studi del Molise, con immensa commozione e tristezza, esprime il suo profondo dolore per la tragica scomparsa di Silvia Carlucci, studentessa del secondo anno di Economia aziendale. L’intera comunità accademica si stringe con grande affetto attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di studio di Silvia, condividendone il dolore per una perdita così improvvisa, prematura e ingiusta”.

Il messaggio della scuola dove si era diplomata

Cordoglio anche dall’Istituto Fermi-Mattei di Isernia, dove Silvia si era diplomata, che ha affidato ai social un messaggio carico di emozione:

“Silvia era una nostra alunna. Silvia era bella e brava. Silvia era una ragazza che meritava una vita, magari pure bella. Silvia resterà per sempre nei nostri cuori. Tutta la comunità dell’ISIS Fermi-Mattei si stringe alla famiglia di Silvia in questo dolore terribile”.