Il foglietto pubblicato da Repubblica.it

“Supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. Queste parole si leggono su un foglio maneggiato da Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, durante la seduta di ieri al Senato che ha portato all’elezione di Ignazio La Russa come presidente. Si trattano di considerazioni su Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. La foto è stata pubblicata in esclusiva da Repubblica.it.

Il foglietto di appunti di Berlusconi è stato messo sul banco dell’ex premier dopo il no a Licia Ronzulli come ministra e il battibecco con La Russa prima della candidatura, sempre come riportato da Repubblica.it. Nel foglietto si legge anche “Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo”.

Sulle tensioni nella maggioranza di centrodestra, dopo il voto della Camera che ha portato all’elezione del leghista Lorenzo Fontana come presidente, Matteo Salvini ha detto ai giornalisti di avere sentito “più volte” sia Silvio Berlusconi che Giorgia Meloni dopo l’incidente di ieri al Senato e ha rassicurato: “Si appianerà tutto…”.

Silvio Berlusconi, comunque, rinvendica per Forza Italia una posizione rilevante nel Governo Meloni, soprattutto perché il partito ha avuto lo stesso peso di consensi alle elezioni della Lega. Al cavaliere non piacciono le resistenze della leader di Fratelli d’Italia sui nomi proposti per il prossimo esecutivo.

Infine, sull’ipotesi che Forza Italia possa andare da sola alle consultazioni che saranno indette dal Quirinale prima dell’incarico a Giorgia Meloni di formare un nuovo governo, Giorgio Mulè ha affermato a 24 Mattino su Radio 24: “”L’idea è quella che si era detta, per fare presto, di andare tutti insieme al Quirinale. Al momento lo escludo, a me davvero non risulta nulla di tutto questo”.