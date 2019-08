Il meteo

Anche per domani è previsto sole ma con caldo decisamente sopportabile per questo inizio di weekend in Sicilia, grazie all’arrivo delle correnti di maestrale.

La presenza dell’anticiclone determina condizioni meteo tipicamente estive sulle regioni del Sudovest Italia con cieli sereni o poco nuvolosi.

Tuttavia una modesta variabilità sarà ancora presente sul basso Tirreno. Durante le ore centrali del giorno possibili brevi fenomeni, anche temporaleschi, sui monti con qualche breve estensione delle precipitazioni all’alto Ionio cosentino.

Le temperature stante la predominanza di venti da Nord si mantengono su valori accettabili ma con tendenza ad aumento proprio sul finire del weekend quando si potranno raggiungere punte di 34-35°C nelle aree interne.

Ulteriore aumento con la prossima settimana.