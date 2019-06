Meteo

Sole e caldo in Sicilia anche in questo avvio di weekend. Temperature in lieve diminuzione lungo le coste ma comunque i valori saranno sui trenta gradi qualche picco più alto nell’entroterra.

Una tendenza diciamo abbastanza moderata rispetto a quanto sta avvenendo nel Centro e Nord Italia dove ‘l’urlo Africano’ ha attanagliato le più importanti città in una morsa di calore con temperature pari se non superiori ai 40 gradi.

Domani la ventilazione sarà debole a prevalente regime di brezza, salvo rinforzi da O/ONO sulla Calabria ionica. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mossi.