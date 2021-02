Pacchetti per i turisti con vaccino incluso anche per Dubai e Florida

Ora c’è anche il turismo vaccinale. Un nuovo tipo di offerta turistica che sta riguardando località come Cuba, Dubai e la Florida. Com’è prevedibile, il pacchetto comprende anche la vaccinazione contro il Covid-19.

Tuttavia, come spiegato su DailyUp, ci sono alcune regole da rispettare: bisogna restare per almeno tre settimane in una delle zone che offrono il servizio. Ad esempio, questo è il caso di Cuba, con l’offerta ‘tutto compreso’ che dovrebbe già cominciare a marzo con tanto di slogan: «Spiagge, Caraibi, mojito e vaccini, tutti in un unico luogo».

A Cuba, tra l’altro, sono in fase di sviluppo ben quattro vaccini e il governo dell’isola caraibica ha promesso che vaccinerà tutti i suoi abitanti entro l’estate del 2021, ad esempio con il Soberana 02, un vaccino che potrebbe essere sul mercato da aprile.

Passiamo a Dubai, la meta più lussuosa del mondo. Però, in questo caso, ha diritto al vaccino chi presenta una regolare carta di soggiorno. Lì c’è già un’offerta particolare per i britannici di età superiore ai 65 anni: pagando circa 50mila euro, i turisti facoltosi potranno rilassarsi in ville da sogno, viaggiare a bordo di un jet privato e farsi, naturalmente, vaccinare.

Infine, lo Florida, lo Stato americano dove c’è la mitica Miami. Sì, perché il Governo statale si era offerto di vaccinare i turisti gratuitamente, purché abbiano più di 65 anni. Al momento, si ritiene che abbiano approfittato di questo ‘regalo’ circa 50mila persone. Tuttavia, a fine gennaio è stata introdotta una nuova clausola: il vaccino è solo per chi soggiorna lì almeno tre mesi all’anno.

Ma qual è l’obiettivo di questi pacchetti con il vaccino incluso? Rilanciare naturalmente l’industria del turismo.