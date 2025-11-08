Dramma sull’autostrada A22 del Brennero

Stefania Palmieri, 36 anni, è morta in un tragico incidente stradale sulla A22. Era incinta al nono mese. Con lei, ha perso la vita anche il bambino che portava in grembo.

Una giovane donna, una nuova vita in arrivo, un futuro che si spezza in un istante. Stefania Palmieri, 36 anni, originaria di Modena e residente a Padova, è morta nella mattina di venerdì in un terribile incidente stradale sull’autostrada A22 del Brennero, tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca.

Stefania era incinta al nono mese di gravidanza. Il parto sarebbe avvenuto a giorni. Insieme a lei, nello schianto, è morto anche il bambino che portava in grembo.

L’impatto fatale: incastrata sotto un camion

Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto si è scontrata con un mezzo pesante che la precedeva. Per cause ancora da chiarire, il veicolo della donna si sarebbe incastrato sotto il camion, senza lasciarle scampo. L’impatto è stato devastante.

Il personale sanitario del 118 ha tentato a lungo di rianimarla, ma per Stefania non c’era più nulla da fare. È morta sul colpo, insieme al figlio che stava per venire alla luce.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Verona, che stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.

Una vita tra Modena, Padova e il lavoro

Stefania Palmieri era originaria di Modena, ma viveva a Padova, dove si era trasferita per lavoro. Impiegata presso una ditta di abbigliamento milanese, lavorava nella sede di Dolo (Venezia). La sua famiglia — composta da professionisti sanitari di Modena — è sotto choc. Così come il compagno, rimasto improvvisamente senza la donna che amava e senza il figlio che stavano aspettando insieme.

Il cordoglio della città

La notizia della morte di Stefania ha colpito profondamente la comunità modenese. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore con un messaggio sentito: “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Modena, esprimo il mio più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Stefania Palmieri in questo momento di terribile dolore. Ogni parola sembra insufficiente a fronte dell’incidente stradale che è costato la vita a una giovane donna al nono mese di gravidanza. Riposa in pace Stefania, insieme con la vita che presto avresti dato alla luce”.

