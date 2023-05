La comunicazione del Ministero della Difesa di Taipei

Tre navi cinesi, fra le quali la portaerei Shandong, hanno attraversato lo stretto di Taiwan. Lo ha denunciato il Ministero della Difesa di Taipei in un comunicato.

“Una flottiglia di tre navi dell’Esercito popolare di liberazione, guidata dalla portaerei Shandong, ha attraversato lo stretto di Taiwan verso mezzogiorno a ovest della linea mediana, diretta a nord”, ha dichiarato il Ministero, facendo riferimento alla frontiera invisibile che si trova al centro dello stretto.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha reso noto, inoltre, su Twitter, di aver rilevato stamattina la presenza di 33 caccia e dieci navi da guerra dell’esercito cinese intorno all’isola.

Dodici dei 33 jet presenti in zona hanno attraversato lo spazio aereo; le forze armate taiwanesi hanno pertanto monitorato la situazione e risposto dispiegando aerei, imbarcazioni e sistemi missilistici terrestri.

La portaerei Shandong

La portaerei Shandong è una nave da guerra di tipo portaerei della Marina dell’Esercito di Liberazione Popolare cinese. È la seconda portaerei costruita dalla Cina, dopo la portaerei Liaoning. Il nome Shandong è stato scelto in onore della provincia cinese dello Shandong.

La portaerei Shandong è stata costruita inizialmente come la portaerei sovietica Varyag, ma è stata acquistata dalla Cina nel 1998 come scafo incompiuto e successivamente completata e trasformata in una portaerei di propria produzione. È entrata in servizio il 17 dicembre 2019 e rappresenta un importante passo avanti nella modernizzazione delle forze navali cinesi.

La Shandong ha una lunghezza di circa 315 metri e un dislocamento di oltre 70.000 tonnellate. Può ospitare una varietà di aerei da combattimento, elicotteri e droni, consentendo alla Cina di proiettare la propria potenza militare in mare aperto. La portaerei è dotata di un sistema di propulsione a propulsione nucleare, che le conferisce una maggiore autonomia rispetto alle portaerei a propulsione convenzionale.

La costruzione e l’entrata in servizio della portaerei Shandong testimoniano l’ambizione della Cina di sviluppare una flotta navale moderna e di aumentare la propria capacità di proiezione di potenza nella regione dell’Asia-Pacifico. La portaerei Shandong è considerata un importante simbolo del crescente potere militare cinese e della volontà del paese di espandere la propria influenza nel contesto geopolitico globale.