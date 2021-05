I dettagli di uno studio sulla longevità

Gli esseri umani non possono vivere per sempre. Anche se la medicina dovesse progredire al massimo grado, non si potrebbe fare nulla per ottenere il traguardo dell’immortalità.

Andrei Gudkov, coautore di uno studio sull’invecchiamento e co-fondatore di Genome Protection, una società di biotecnologie specializzata in terapie anti-invecchiamento, ha affermato che la morte è dovuta alla «progressiva perdita di resilienza». In altre parole, morire è inevitabile a causa dell’invecchiamento che non si può fermare.

«Questo lavoro, a mio parere, è una svolta concettuale perché determina e separa i ruoli dei fattori fondamentali della longevità umana», ha affermato Andrei Gudkov. Vale a dire, la perdita di resilienza e le malattie legate all’età. Questa resilienza mira alla capacità del corpo umano di riprendersi dallo stress. Da due settimane quando abbiamo 40 anni, in media viene esteso a sei settimane a 80.

Oltre i 120-150 anni gli esseri umani perderebbero completamente la loro capacità di resilienza. Questa stima sarebbe il nostro limite biologico.

«Ciò spiega perché anche la prevenzione e il trattamento più efficaci delle malattie potrebbero solo migliorare la durata media della vita ma non la durata massima, a meno che non vengano sviluppate vere terapie anti-invecchiamento».

Secondo Brian Kennedy, ricercatore di biochimica e fisiologia che non è stato coinvolto nello studio: «La ricerca aiuta a comprendere i limiti della longevità e i futuri interventi anti-invecchiamento. Ancora più importante, lo studio può aiutare a colmare il crescente divario tra salute e durata della vita che continua ad aumentare nella maggior parte dei Paesi in via di sviluppo». Fonte: Futura-Sciences.com.